Vaccinazioni, misure e riaperture: il ministro Speranza parla alla Camera

Tempo di lettura: 3 minuti

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha tenuto questa mattina un discorso alla Camera. Il ministro ha usato la massima prudenza nel fare il punto sulla campagna di Vaccinazioni e, soprattutto, sulla possibilità di riaprire presto molte attività, dopo la bozza di richieste presentata dalle Regioni. 

Questi alcuni punti dell'informativa di Speranza:

Fiducia – "Voglio dare un messaggio di determinazione e fiducia: non sottovaluto le difficoltà ma ci sono le condizioni per guardare con fiducia alla fase che si sta aprendo. Finalmente ci sono le condizioni per raccogliere i primi concreti risultati del lavoro che svolgiamo da mesi grazie alle Vaccinazioni. Tra aprile e giugno riceveremo oltre il triplo delle dosi rispetto al primo trimestre."

