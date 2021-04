Vaccinare gli atleti Olimpiade Tokyo. Salta fila o degni rappresentanti dell’Italia? Vezzali infilza il Covid-19 (Di giovedì 15 aprile 2021) Divampa l’ennesima polemica Covid-19 con al centro lo sport. Ancora una volta la demagogia puerile tenta di soffocare il buon senso nella battaglia contro il Covid-19. Stavolta al centro della bufera ci sono gli atleti azzurri impegni nella spedizione olimpica a Tokyo. L’intento del Comitato Olimpico Internazionale e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano è quello di metter in sicurezza le delegazioni che disputeranno i giochi già rimandati l’anno scorso a causa del Covid-19. Dunque di sottoporre tutti a vaccinazione a prescindere da criteri meramente anagrafici. Una strategia logica per tentare di garantire il regolare svolgimento delle competizioni nonostante la pandemia Covid-19. Per molti i giochi olimpici di Tokyo sono addirittura un simbolo universale di ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 15 aprile 2021) Divampa l’ennesima polemica-19 con al centro lo sport. Ancora una volta la demagogia puerile tenta di soffocare il buon senso nella battaglia contro il-19. Stavolta al centro della bufera ci sono gliazzurri impegni nella spedizione olimpica a. L’intento del Comitato Olimpico Internazionale e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano è quello di metter in sicurezza le delegazioni che disputeranno i giochi già rimandati l’anno scorso a causa del-19. Dunque di sottoporre tutti a vaccinazione a prescindere da criteri meramente anagrafici. Una strategia logica per tentare di garantire il regolare svolgimento delle competizioni nonostante la pandemia-19. Per molti i giochi olimpici disono addirittura un simbolo universale di ...

