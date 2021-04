Usiamo il Recovery fund per ricreare un patrimonio pubblico italiano (Di giovedì 15 aprile 2021) L’infezione da coronavirus torna a divampare in Germania, mentre da noi attenua molto lentamente. I tedeschi assumono provvedimenti restrittivi ulteriori. Noi aspettiamo cosa dirà il nostro Comitato Tecnico Scientifico. Sul piano economico il tema più dibattuto dalla stampa odierna è quello relativo alla vendita di Piazza Affari (Borsa italiana), posta sul mercato dalla società inglese, sua proprietaria, London Stock Exchange. È il momento giusto per riappropriarci di questo importantissimo soggetto economico e la situazione è tale per cui il governo dovrebbe far ricorso al golden power e far tornare agli italiani questa fonte di produzione di ricchezza. Sennonché questa saggia soluzione è stata respinta dalla Camera con uno scarto di 21 voti. Vedremo cosa dirà il Senato. Allo stato attuale la soluzione più probabile è che Euronext (che costituisce il principale mercato finanziario e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) L’infezione da coronavirus torna a divampare in Germania, mentre da noi attenua molto lentamente. I tedeschi assumono provvedimenti restrittivi ulteriori. Noi aspettiamo cosa dirà il nostro Comitato Tecnico Scientifico. Sul piano economico il tema più dibattuto dalla stampa odierna è quello relativo alla vendita di Piazza Affari (Borsa italiana), posta sul mercato dalla società inglese, sua proprietaria, London Stock Exchange. È il momento giusto per riappropriarci di questo importantissimo soggetto economico e la situazione è tale per cui il governo dovrebbe far ricorso al golden power e far tornare agli italiani questa fonte di produzione di ricchezza. Sennonché questa saggia soluzione è stata respinta dalla Camera con uno scarto di 21 voti. Vedremo cosa dirà il Senato. Allo stato attuale la soluzione più probabile è che Euronext (che costituisce il principale mercato finanziario e ...

