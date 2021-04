Usa-Russia, Biden: “Vogliamo relazioni stabili” (Di giovedì 15 aprile 2021) “Vogliamo relazioni stabili” con la Russia, ma abbiamo dovuto rispondere perché “non possiamo permettere interferenze” nelle nostre elezioni. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden, intervenuto a Washington sui rapporti con Mosca nel giorno in cui sono state approvate sanzioni verso la Russia ed è stata decisa l’espulsione di 10 diplomatici russi. “Se la Russia continuerà a interferire con la nostra democrazia, sono pronto ad intraprendere altre azioni per rispondere”, ha detto il presidente americano. Con il presidente russo Vladimir Putin abbiamo avuto conversazioni “franche e rispettose”. “Sono stato chiaro con lui che avrei potuto andare oltre -ha detto ancora Biden, riferendosi alle sanzioni – ma ho scelto di non farlo. Di essere ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 aprile 2021) “” con la, ma abbiamo dovuto rispondere perché “non possiamo permettere interferenze” nelle nostre elezioni. Lo ha detto il presidente americano Joe, intervenuto a Washington sui rapporti con Mosca nel giorno in cui sono state approvate sanzioni verso laed è stata decisa l’espulsione di 10 diplomatici russi. “Se lacontinuerà a interferire con la nostra democrazia, sono pronto ad intraprendere altre azioni per rispondere”, ha detto il presidente americano. Con il presidente russo Vladimir Putin abbiamo avuto conversazioni “franche e rispettose”. “Sono stato chiaro con lui che avrei potuto andare oltre -ha detto ancora, riferendosi alle sanzioni – ma ho scelto di non farlo. Di essere ...

