Usa | richieste sussidi disoccupazione ai minimi da marzo 2020

Ledi sussidi alla disoccupazione negli Stati Uniti la scorsa settimana sono calate a quota 576.000, ai minimi dal marzo 2020. Nel mese di marzo le vendite al dettaglio negli Stati Uniti ...Migliorano le borse europee in attesa dell'avvio degli scambi, con i futures in territorio positivo dopo dati contrastanti. Sono salite oltre le stime ledi sussidi di disoccupazione, ma sono balzati dell'8,4%, le vendite al dettaglio di beni ...Le richieste di sussidi alla disoccupazione negli Stati Uniti la scorsa settimana sono calate a quota 576.000, ai minimi dal marzo 2020. Nel mese di marzo le vendite al dettaglio negli Stati Uniti sal ...Migliorano le borse europee in attesa dell'avvio degli scambi Usa, con i futures in territorio positivo dopo dati contrastanti. (ANSA) ...