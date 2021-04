USA e Russia: tensione alle stelle e nuove sanzioni (Di giovedì 15 aprile 2021) Il presidente USA Joe Biden ha disposto nuove sanzioni contro la Russia e l’espulsione di 10 diplomatici della Federazione Russa Tra USA e Russia la tensione diplomatica è alle stelle. Oltre all’espulsione di dieci diplomatici russi, tra cui esponenti dell’intelligence, la Casa Bianca ha sanzionato 32 individui accusati di aver cercato di interferire nelle elezioni presidenziali del 2020. Mosca è sotto accusa anche per la campagna di hackeraggio e altre attività ostili, come l’occupazione della Crimea, sottratta nel 2014 all’Ucraina. Per la prima volta, inoltre, gli Usa hanno indicato apertamente l’intelligence russa (Svr) come autrice dell’operazione informatica SolarWinds. La delicata situazione in Crimea Il dipartimento del Tesoro Usa “ha sanzionato otto ... Leggi su zon (Di giovedì 15 aprile 2021) Il presidente USA Joe Biden ha dispostocontro lae l’espulsione di 10 diplomatici della Federazione Russa Tra USA eladiplomatica è. Oltre all’espulsione di dieci diplomatici russi, tra cui esponenti dell’intelligence, la Casa Bianca ha sanzionato 32 individui accusati di aver cercato di interferire nelle elezioni presidenziali del 2020. Mosca è sotto accusa anche per la campagna di hackeraggio e altre attività ostili, come l’occupazione della Crimea, sottratta nel 2014 all’Ucraina. Per la prima volta, inoltre, gli Usa hanno indicato apertamente l’intelligence russa (Svr) come autrice dell’operazione informatica SolarWinds. La delicata situazione in Crimea Il dipartimento del Tesoro Usa “ha sanzionato otto ...

Advertising

riotta : Perché @JoeBiden si ritira dall'Afghanistan e sanziona Putin per le trame informatiche durante il voto Usa e perché… - RaiNews : #Usa: 'Disposte nuove sanzioni contro la #Russia'. Mosca: 'Ci sarà risposta risoluta'. Solidarietà agli Stati Uniti… - sole24ore : Usa: Biden annuncia oggi sanzioni alla Russia ed espulsioni di diplomatici - faro_atlantico : ??????Secondo #USA e gli alleati #NATO, gli attacchi #hacker che hanno colpito #SolarWinds sono di matrice russa. Ques… - BarbaraMasini_ : Insimma via, #Biden c'è andato piano... 'La linea dura di Biden, sanzioni a Mosca per interferenze e cyber attacco' -