USA CERCANO ESCALATION CON RUSSIA, VIA DIECI DIPLOMATICI E NUOVE SANZIONI (Di giovedì 15 aprile 2021) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha firmato giovedì un decreto che impone un nuovo ciclo di SANZIONI alla RUSSIA. Si rivolgono a più di 30 persone e organizzazioni. La Casa Bianca si è mossa anche per espellere quasi una dozzina di DIPLOMATICI di Mosca La mossa, che secondo la Casa Bianca è in risposta alla proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di giovedì 15 aprile 2021) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha firmato giovedì un decreto che impone un nuovo ciclo dialla. Si rivolgono a più di 30 persone e organizzazioni. La Casa Bianca si è mossa anche per espellere quasi una dozzina didi Mosca La mossa, che secondo la Casa Bianca è in risposta alla proviene da Database Italia.

