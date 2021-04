Usa: agente accusato di morte Floyd non testimonia (Di giovedì 15 aprile 2021) WASHINGTON, APR 15 - Derek Chauvin, l'agente bianco sotto processo per aver soffocato l'afroamericano George Floyd a Minneapolis, ha deciso di non testimoniare a propria difesa, invocando il quinto ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 15 aprile 2021) WASHINGTON, APR 15 - Derek Chauvin, l'bianco sotto processo per aver soffocato l'afroamericano Georgea Minneapolis, ha deciso di nonre a propria difesa, invocando il quinto ...

Ultime Notizie dalla rete : Usa agente Usa: agente accusato di morte Floyd non testimonia WASHINGTON, APR 15 - Derek Chauvin, l'agente bianco sotto processo per aver soffocato l'afroamericano George Floyd a Minneapolis, ha deciso di non testimoniare a propria difesa, invocando il quinto emendamento. La giuria decidera' il suo ...

