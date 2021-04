Ursula von der Leyen si è vaccinata: “Contenta di aver ricevuto la mia prima dose” (FOTO) (Di giovedì 15 aprile 2021) Ursula von der Leyen si è vaccinata. La presidente della Commissione Europea ha ricevuto la prima dose. BRUXELLES (BELGIO) – Ursula von der Leyen si è vaccinata. La presidente della Commissione Europea, come testimoniato dalla stessa tedesca sui social, ha ricevuto la sua prima dose. “Sono molto Contenta – si legge nel post – di essermi sottoposta alla prima somministrazione dopo aver superato 100 milioni di vaccinazioni nell’Ue. Le iniezioni aumenteranno ancora, poiché le consegne stanno accelerando nell’Ue. Più rapidamente vacciniamo, prima possiamo controllare la pandemia“. After we passed 100 million ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 15 aprile 2021)von dersi è. La presidente della Commissione Europea hala. BRUXELLES (BELGIO) –von dersi è. La presidente della Commissione Europea, come testimoniato dalla stessa tedesca sui social, hala sua. “Sono molto– si legge nel post – di essermi sottoposta allasomministrazione doposuperato 100 milioni di vaccinazioni nell’Ue. Le iniezioni aumenteranno ancora, poiché le consegne stanno accelerando nell’Ue. Più rapidamente vacciniamo,possiamo controllare la pandemia“. After we passed 100 million ...

