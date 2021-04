UpB | ripresa a piccoli passi | consumi e investimenti si stanno “adattando”

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 15 aprile 2021) (Teleborsa) – “Sulla base dei modelli di breve termine dell’UPB nel primo trimestre del 2021 il PIL sarebbe rimasto pressoché invariato, su valori inferiori per oltre 6 punti percentuali a quelli pre-Covid”. Questa la previsione dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio, che nella nota congiunturale di aprile, sottolinea che “dopo lo shock recessivo che ha contrassegnato il 2020, le prospettive economiche a breve e medio termine sono strettamente intrecciate con l’evoluzione della pandemia covid-19 e delle campagne vaccinali in atto per contrastarla”. Fotografata un’economia italiana che si muove “averso una difficile”. L’attività economica – si legge – “risente ancora delle restrizioni alla mobilità e all’attività produttiva, resesi necessarie dal verificarsi di una seconda e poi terza ondata pandemica”. Tuttavia se ...