UOMINI E DONNE oggi, 15 aprile: il ritorno di IDA PLATANO (Di giovedì 15 aprile 2021) La messa in onda della puntata odierna (15 aprile) di UOMINI e DONNE coincide con l'inizio di una nuova registrazione. Si parte da Gemma Galgani, con un riassunto delle puntate precedenti e con lo sfogo della dama con la redazione, nel quale si dice desiderosa di trovare la propria anima gemella. Leggi anche: UOMINI e DONNE anticipazioni: ARMANDO e MONALISA, cosa succederà? In seguito Gemma, tra il parterre maschile, nota un signore – Aldo – con cui spera possa nascere qualcosa; infatti lo invita a pranzo e vediamo proprio quel momento. Aldo ammette alla donna di averla vista parecchio in difficoltà nelle ultime conoscenze, per questo è convinto che la dama abbia bisogno di un uomo in grado di amare la sua eleganza e la sua sensibilità. Una volta che Gemma fa il proprio ingresso in studio, afferma ...

Rvaticanaitalia : Chi sono in Italia gli uomini e le donne diventati teologi e teologhe negli ultimi 50 anni? La loro identità raccon… - poliziadistato : #10aprile 169° #anniversariopolizia Attività 2020 svolta da 97.918 donne e uomini #PoliziadiStato - 4.894.766 risp… - SabrinaSalerno : Questa sera donne contro uomini #NameThatTune Indovina la canzone ore 21.30 su @TV8it

Ultime Notizie dalla rete : UOMINI DONNE Gucci, la festa dell'Aria e l'inno alla vita Di quel periodo Michele prende il suit in velluto rosso che ora indossano uomini e donne indifferentemente ('ho voluto dichiarare l'amore dell'indossare l'abito con la giacca che è un mito della moda ...

Uomini e Donne, colpo di scena: torna Tina Cipollari. Svelate le ragioni della sua assenza: ma davvero? Tina Cipollari è tornata. Un sospiro di sollievo per il pubblico di Uomini e donne, che in questi ultimi giorni aveva perso le tracce della famosa (e insostituibile) opinionista. Tina si è presentata in studio in forma, pronta - come sempre - ad argomentare su quello ...

May Stevens dipinge Artemisia Gentileschi e la politica May Stevens dipinge Artemisia Gentileschi e altre donne, simbolo dell'emancipazione femminile. Nota la sua serie di dipinti "Big Daddy".

Uomini e Donne, Alessandro Basciano e D’Alponte derubati: “Auto distrutta” Derubato l'ex corteggiatore della trasmissione di Canale 5 "Uomini e donne" Alessandro Basciano assieme a D'Alponte: l'automobile è andata distrutta ...

