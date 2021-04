Uomini e Donne, il ritorno di Tina Cipollari: ecco il motivo dell’assenza (Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo un lungo periodo di assenza nella puntata di oggi, giovedì 15 aprile, di Uomini e Donne i telespettatori hanno assistito al grande ritorno in trasmissione dell’opinionista Tina Cipollari. Dopo settimane di assenza, assenza che ha dato vita ad illazioni di vario genere, nella puntata di giovedì 15 aprile di Uomini e Donne, il popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi è tornata in trasmissione l’opinionista regina Tina Cipollari. Come detto un’assenza che ha fatto rumore, un’assenza che ha almeno due motivi sostanziali. Il primo lo ha spiegato in collegamento Skype la stessa Tina Cipollari. “Sono impegnata in un trasloco molto importante“. L’opinionista si sta ... Leggi su ck12 (Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo un lungo periodo di assenza nella puntata di oggi, giovedì 15 aprile, dii telespettatori hanno assistito al grandein trasmissione dell’opinionista. Dopo settimane di assenza, assenza che ha dato vita ad illazioni di vario genere, nella puntata di giovedì 15 aprile di, il popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi è tornata in trasmissione l’opinionista regina. Come detto un’assenza che ha fatto rumore, un’assenza che ha almeno due motivi sostanziali. Il primo lo ha spiegato in collegamento Skype la stessa. “Sono impegnata in un trasloco molto importante“. L’opinionista si sta ...

