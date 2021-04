Università: Fontana, 'progetto Pavia strategico per rispondere a sfide ambientali e sociali' (Di giovedì 15 aprile 2021) Milano, 15 apr. (Adnkronos) - "Il progetto è stato fortemente sostenuto da Regione Lombardia in uno degli atenei più antichi della Lombardia e del mondo. E' un progetto strategico e al passo con i tempi che stiamo vivendo, poiché consente di fare un salto di qualità nella ricerca accademica, affinché sia realmente connessa alle realtà produttive". Lo ha detto il governatore lombardo Attilio Fontana, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione del nuovo Centro di Ricerca dell'Università di Pavia, finanziato dalla Regione e del 'Parco Gerolamo Cardano per l'innovazione sostenibile' dell'Università. "L'innovazione sostenibile nelle aree ambiente e salute - ha sottolineato Fontana - è la chiave strategica per la ripresa economica del territorio ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Milano, 15 apr. (Adnkronos) - "Ilè stato fortemente sostenuto da Regione Lombardia in uno degli atenei più antichi della Lombardia e del mondo. E' une al passo con i tempi che stiamo vivendo, poiché consente di fare un salto di qualità nella ricerca accademica, affinché sia realmente connessa alle realtà produttive". Lo ha detto il governatore lombardo Attilio, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione del nuovo Centro di Ricerca dell'di, finanziato dalla Regione e del 'Parco Gerolamo Cardano per l'innovazione sostenibile' dell'. "L'innovazione sostenibile nelle aree ambiente e salute - ha sottolineato- è la chiave strategica per la ripresa economica del territorio ...

