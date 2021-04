(Di giovedì 15 aprile 2021) “Ildella rara coagulazione del sangue nota comevenosa cerebrale (Cvt) a seguito di infezione da-19 è circa 100maggiore del normale, moltea quella post-vaccinazione o in seguito all’influenza”. Lo hanno affermato i ricercatori dell’di- guidati dal professor, Paul Harrison, e dal dottor, Maxime Taquet del Dipartimento di Psichiatria dell’die del NihrHealth Biomedical Research Center - in uno studio in cui hanno contato il numero di casi di Cvt diagnosticati nelle due settimane successive alla diagnosi di, o dopo la prima dose di un vaccino. Gli scienziati, poi, hanno confrontato i casi ...

Advertising

LegaSalvini : ?? Bruno Vespa svela l'errore di Conte: 'Avremmo potuto avere lo stesso numero di vaccini di Boris Johnson. Bastava… - calodesimone : RT @HuffPostItalia: Università di Oxford: 'Il rischio di trombosi è 100 volte superiore con il Covid' - Frankcapoccia3 : RT @HuffPostItalia: Università di Oxford: 'Il rischio di trombosi è 100 volte superiore con il Covid' - HuffPostItalia : Università di Oxford: 'Il rischio di trombosi è 100 volte superiore con il Covid' - carmelocarat : RT @AndreaRoventini: Anche se oggi AstraZeneca realizza profitti sul vaccino sviluppato dall'Università di Oxford, si riserva il diritto di… -

Ultime Notizie dalla rete : Università Oxford

Corriere della Sera

Anche in questo caso, come per Zaki, siamo al puro formalismo perché i Governi italiani non hanno mai chiesto alla Gran Bretagna, ed alladi, per conto della quale era in Egitto il ...Lo ribadisce Piero Di Lorenzo, presidente e amministratore delegato dell'Irbm di Pomezia, il centro di ricerca che in collaborazione con l'diha sviluppato il prodotto. In un'...