UniCredit, via libera soci a nuovo CdA. Politica remunerazione passa con 54% dei voti (Di giovedì 15 aprile 2021) (Teleborsa) – L’assemblea degli azionisti di UniCredit ha approvato, con il 97,89% del capitale sociale presente e avente diritto al voto, il bilancio 2020 e con il 98,62% (voti contrari 0,73%) di distribuire un dividendo unitario di 0,12 euro per ogni azione da riserve di utili. Con il 99,06% (voti contrari 0,38%) è stato dato il via libera al nuovo CdA con 13 componenti con presidente Pier Carlo Padoan e CEO Andrea Orcel. Dalla lista del board uscente sono stati scelti Pietro Carlo Padoan, Andrea Orcel, Lamberto Andreotti, Elena Carletti, Jayne-Anne Gadhia, Jeffrey Alan Hedberg, Beatriz Ángela Lara Bartolomé, Luca Molinari, Maria Pierdicchi, Renate Wagner e Alexander Wolfgring. Francesca Tondi e Vincenzo Cariello sono stati tratti dalla lista presentata da una pluralità di ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 15 aprile 2021) (Teleborsa) – L’assemblea degli azionisti diha approvato, con il 97,89% del capitaleale presente e avente diritto al voto, il bilancio 2020 e con il 98,62% (contrari 0,73%) di distribuire un dividendo unitario di 0,12 euro per ogni azione da riserve di utili. Con il 99,06% (contrari 0,38%) è stato dato il viaalCdA con 13 componenti con presidente Pier Carlo Padoan e CEO Andrea Orcel. Dalla lista del board uscente sono stati scelti Pietro Carlo Padoan, Andrea Orcel, Lamberto Andreotti, Elena Carletti, Jayne-Anne Gadhia, Jeffrey Alan Hedberg, Beatriz Ángela Lara Bartolomé, Luca Molinari, Maria Pierdicchi, Renate Wagner e Alexander Wolfgring. Francesca Tondi e Vincenzo Cariello sono stati tratti dalla lista presentata da una pluralità di ...

