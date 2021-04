Unicredit, via libera al nuovo cda con Padoan presidente. E l’assemblea approva il maxi stipendio da 7,5 milioni dell’ad Andrea Orcel (Di giovedì 15 aprile 2021) Gli azionisti hanno detto di sì. l’assemblea di Unicredit ha approvato, con il voto favorevole del 54,1% del capitale sociale presente, la relazione sulla politica di remunerazione 2021 del gruppo. Compreso lo stipendio da 7,5 milioni di euro che sarà riconosciuto al nuovo ad Andrea Orcel. Nelle scorse settimane alcuni proxy adviser avevano invitato i soci della banca a votare contro quel documento, in base al quale Orcel nel suo primo anno di mandato intascherà l’intera retribuzione variabile indipendentemente dal raggiungimento degli obiettivi. Solo dal 2022 scatterà una componente basata sulla performance. l’assemblea dell’istituto di piazza Gae Aulenti, come da attese, ha anche nominato il nuovo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Gli azionisti hanno detto di sì.dihato, con il voto favorevole del 54,1% del capitale sociale presente, la relazione sulla politica di remunerazione 2021 del gruppo. Compreso loda 7,5di euro che sarà riconosciuto alad. Nelle scorse settimane alcuni proxy adviser avevano invitato i soci della banca a votare contro quel documento, in base al qualenel suo primo anno di mandato intascherà l’intera retribuzione variabile indipendentemente dal raggiungimento degli obiettivi. Solo dal 2022 scatterà una componente basata sulla performance.dell’istituto di piazza Gae Aulenti, come da attese, ha anche nominato il...

