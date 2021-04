Un’alleanza per la Difesa nello Spazio. La proposta dell’Atlantic Council (Di giovedì 15 aprile 2021) “Space Security Alliance”. È la proposta dell’Atlantic Council per Un’alleanza euro-atlantica oltre l’atmosfera, rivolta a Joe Biden, ma anche ai partner e alleati degli Stati Uniti. È contenuta nel nuovo report (consultabile qui), insieme agli altri suggerimenti offerti all’amministrazione americana per il futuro della sicurezza spaziale, redatti dallo Scowcroft Center for Strategy and Security dell’autorevole think tank con sede a Washington. L’ALLEANZA L’alleanza spaziale, lontana dall’essere una trovata fantascientifica, si posa sulla concretissima presa di coscienza della crescente importanza che la dimensione spaziale riveste nella sicurezza e prosperità delle nazioni sulla Terra. Comunicazione, cooperazione satellitare e un corpus di norme e regolamenti comuni dovranno essere le colonne portanti della nuova ... Leggi su formiche (Di giovedì 15 aprile 2021) “Space Security Alliance”. È lapereuro-atlantica oltre l’atmosfera, rivolta a Joe Biden, ma anche ai partner e alleati degli Stati Uniti. È contenuta nel nuovo report (consultabile qui), insieme agli altri suggerimenti offerti all’amministrazione americana per il futuro della sicurezza spaziale, redatti dallo Scowcroft Center for Strategy and Security dell’autorevole think tank con sede a Washington. L’ALLEANZA L’alleanza spaziale, lontana dall’essere una trovata fantascientifica, si posa sulla concretissima presa di coscienza della crescente importanza che la dimensione spaziale riveste nella sicurezza e prosperità delle nazioni sulla Terra. Comunicazione, cooperazione satellitare e un corpus di norme e regolamenti comuni dovranno essere le colonne portanti della nuova ...

