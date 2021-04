Una Vita puntate spagnole: Felipe ingannato, chi è la nuova fidanzata Dori (Di giovedì 15 aprile 2021) Una Vita L’avvocato di Acacias 38 si ritrova di fronte a una realtà sconvolgente, quando scopre le vere intenzioni dell’infermiera Pubblicato su 15 Aprile 2021 Felipe si ritrova di fronte a una verità sconvolgente, secondo le ultime anticipazioni spagnole di Una Vita. Dopo l’attacco anarchico e il salto temporale di cinque anni, i telespettatori in Spagna hanno ritrovato un Felipe diverso. Come accadde dopo la tragica morte di Celia, l’Alvarez Hermoso sembra non avere alcuna intenzione di reagire. Non solo, l’avvocato ha anche dei problemi con una gamba. Proprio per tale motivo, ha bisogno dell’assistenza da parte di un infermiere. All’improvviso arriva Dori, l’unica che riesce a prendere in mano la situazione. Ramon tenta di ... Leggi su cityroma (Di giovedì 15 aprile 2021) UnaL’avvocato di Acacias 38 si ritrova di fronte a una realtà sconvolgente, quando scopre le vere intenzioni dell’infermiera Pubblicato su 15 Aprile 2021si ritrova di fronte a una verità sconvolgente, secondo le ultime anticipazionidi Una. Dopo l’attacco anarchico e il salto temporale di cinque anni, i telespettatori in Spagna hanno ritrovato undiverso. Come accadde dopo la tragica morte di Celia, l’Alvarez Hermoso sembra non avere alcuna intenzione di reagire. Non solo, l’avvocato ha anche dei problemi con una gamba. Proprio per tale motivo, ha bisogno dell’assistenza da parte di un infermiere. All’improvviso arriva, l’unica che riesce a prendere in mano la situazione. Ramon tenta di ...

Advertising

BentivogliMarco : Una donna tenta il suicidio dopo aver ricevuto una perquisizione. E' in fin di vita. E i siti di informazione fanno… - matteosalvinimi : VERGOGNOSO! Rinnovo solidarietà a Mario Giordano e ai suoi giornalisti. LA PROPRIETÀ PRIVATA È SACRA! Una casa, acq… - fleinaudi : Se il Parlamento italiano non darà vita ad una commissione d’inchiesta sulle degenerazioni nella magistratura itali… - Emilystellaemi2 : RT @Teso4zampe: Gli regaliamo una vita senza sbarre? - - Titticri1984 : RT @fleinaudi: Se il Parlamento italiano non darà vita ad una commissione d’inchiesta sulle degenerazioni nella magistratura italiana, siam… -