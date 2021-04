Una Vita, anticipazioni spagnole: la triste scoperta di Felipe (Di giovedì 15 aprile 2021) Una Vita, in attesa del gran finale in Spagna, sta riservando clamorosi colpi di scena al pubblico a cominciare da personaggi storici come Felipe Alvarez Hermoso. Le anticipazioni spagnole, infatti, raccontano che dopo l'attentato anarchico che distruggerà il quartiere di Acacias e provocherà la morte di Antonito Palacios e di Carmen, l'amata moglie di Ramon, l'avvocato verserà in condizioni di salute molto precarie, ma non solo. Felipe sarà fortemente depresso in quanto non solo sarà ancora sconvolto per l'attentato e per le scene di devastazione e morte che ha visto e che non riuscirà mai a dimenticare, ma anche per la morte di Natalia, la donna che riuscirà a rubargli il cuore dopo l'omicidio di Marcia commesso da Genoveva, ossessionata da lui e incapace di accettare l'amore dell'avvocato per la ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 15 aprile 2021) Una, in attesa del gran finale in Spagna, sta riservando clamorosi colpi di scena al pubblico a cominciare da personaggi storici comeAlvarez Hermoso. Le, infatti, raccontano che dopo l'attentato anarchico che distruggerà il quartiere di Acacias e provocherà la morte di Antonito Palacios e di Carmen, l'amata moglie di Ramon, l'avvocato verserà in condizioni di salute molto precarie, ma non solo.sarà fortemente depresso in quanto non solo sarà ancora sconvolto per l'attentato e per le scene di devastazione e morte che ha visto e che non riuscirà mai a dimenticare, ma anche per la morte di Natalia, la donna che riuscirà a rubargli il cuore dopo l'omicidio di Marcia commesso da Genoveva, ossessionata da lui e incapace di accettare l'amore dell'avvocato per la ...

