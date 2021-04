Una Vita anticipazioni: SANTIAGO minaccia GENOVEVA, ecco perché (Di giovedì 15 aprile 2021) Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, l’arresto di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) per l’omicidio di Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) farà andare su tutte le furie SANTIAGO Becerra (Aleix Melè), il reale responsabile del crimine insieme a GENOVEVA Salmeron (Clara Garrido). Tra i due alleati comincerà infatti ad innescarsi una pericolosa tensione, che terrà banco nella storyline che si verrà a creare… Leggi anche: UNA Vita, anticipazioni puntata di venerdì 16 e sabato 17 aprile 2021 Una Vita, news: SANTIAGO e GENOVEVA uccidono Ursula Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete già che Ursula verrà attirata in una trappola mortale da SANTIAGO e GENOVEVA; in ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 15 aprile 2021) Nelle prossime puntate italiane di Una, l’arresto di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) per l’omicidio di Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) farà andare su tutte le furieBecerra (Aleix Melè), il reale responsabile del crimine insieme aSalmeron (Clara Garrido). Tra i due alleati comincerà infatti ad innescarsi una pericolosa tensione, che terrà banco nella storyline che si verrà a creare… Leggi anche: UNApuntata di venerdì 16 e sabato 17 aprile 2021 Una, news:uccidono Ursula Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati allesapete già che Ursula verrà attirata in una trappola mortale da; in ...

BentivogliMarco : Una donna tenta il suicidio dopo aver ricevuto una perquisizione. E' in fin di vita. E i siti di informazione fanno… - matteosalvinimi : VERGOGNOSO! Rinnovo solidarietà a Mario Giordano e ai suoi giornalisti. LA PROPRIETÀ PRIVATA È SACRA! Una casa, acq… - fleinaudi : Se il Parlamento italiano non darà vita ad una commissione d’inchiesta sulle degenerazioni nella magistratura itali… - iINSIDER_ : @fabio39854288 Non c’è problema puoi sempre non seguirci c’è ne faremo una solida ragione di vita ! Pulsante in alto a dx ...please! - mister_g_g : RT @Marcell77640487: Quindi prima dico che ci salveremo col vaccino. Poi rendo la risorsa salvifica scarsa. Infine dico che posso riaprire… -

Ultime Notizie dalla rete : Una Vita Un passo dal cielo 6: le anticipazioni della terza puntata ...famiglie nasconde però molto altro e oltre al richiesta di riscatto c'è forse la vendetta per una ... Dafne ( Aurora Ruffino ) si sveglia dal coma molti giorni dopo essere stata ritrovata in fin di vita ...

UNC, la classifica delle città e delle regioni più care "Per una c oppia con due figli, la famiglia tradizionale di una volta, l'inflazione a +0,8% significa un aumento del costo della vita pari a 235 euro su base annua, ma per i soli prodotti ad alta ...

Natura, solo il 3% degli ecosistemi della terra è intatto Lo rivela lo studio condotto da Andrew Plumptre, dell’Università di Cambridge, che identifica pochissime aree con animali originari e habitat no danneggiati dall’attività dell’uomo. Soluzioni? «Reintr ...

A Torino primo Digital Twin, mobilità aerea urbana futuro Dare vita a un polo aeronautico per la mobilità aerea urbana del futuro: è l'obiettivo di Skygate, primo Digital Twin dedicato alla Mobilità Area Urbana (Uam). (ANSA) ...

