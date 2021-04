Una nuova vittima del Covid-19 tra le fila dell’Arma dei Carabinieri (Di giovedì 15 aprile 2021) Presso l’ospedale di Benevento, dove era ricoverato dal 30 marzo scorso, è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari il Luogotenente Carica Speciale Franco Gagliardo. Il Comandante Generale Teo Luzi e tutta l’Arma dei Carabinieri esprimono profondo cordoglio per la prematura scomparsa del collega. Una vita dedicata al dovere, alle Istituzioni, e alla propria famiglia, finché il virus lo ha portato via dai suoi affetti. Il suo ricordo resterà vivo nella memoria di tutti i Carabinieri e di coloro che l’hanno conosciuto. Carabiniere Forestale, ha iniziato il suo servizio nel 1984, dopo aver prestato servizio in vari reparti, distaccamenti e stazioni della Forestale in Liguria e in Campania era approdato, nel 2003, alla Stazione Forestale di San Marco dei Cavoti, in provincia di Benevento, dove, quale Comandante, si è distinto per l’impegno, ... Leggi su forzearmatenews (Di giovedì 15 aprile 2021) Presso l’ospedale di Benevento, dove era ricoverato dal 30 marzo scorso, è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari il Luogotenente Carica Speciale Franco Gagliardo. Il Comandante Generale Teo Luzi e tutta l’Arma deiesprimono profondo cordoglio per la prematura scomparsa del collega. Una vita dedicata al dovere, alle Istituzioni, e alla propria famiglia, finché il virus lo ha portato via dai suoi affetti. Il suo ricordo resterà vivo nella memoria di tutti ie di coloro che l’hanno conosciuto. Carabiniere Forestale, ha iniziato il suo servizio nel 1984, dopo aver prestato servizio in vari reparti, distaccamenti e stazioni della Forestale in Liguria e in Campania era approdato, nel 2003, alla Stazione Forestale di San Marco dei Cavoti, in provincia di Benevento, dove, quale Comandante, si è distinto per l’impegno, ...

Ultime Notizie dalla rete : Una nuova Nuova 500: l'elettrica da record di vendite nel 2021 ... anche condivisa, e per facilitare sempre di più la vita dei nostri clienti con una grande attenzione anche all'ambiente. Ovviamente, insieme alla Nuova 500 evolve nel senso dell'elettrificazione ...

Ast, mire straniere sull'acciaio di Terni.Marcegaglia in pole col golden power Una procedura che deve concludersi entro l'anno, con il passaggio alla nuova società. L'intento dello Stato, che sta monitorando con attenzione la vendita (c'è anche un tavolo di crisi ad hoc al Mise)...

Nuovo decreto sostegni, oltre 20 miliardi a imprese e partite Iva per ristori e tagli a tasse e bollette Inizia a delinearsi il nuovo decreto sostegni che dovrebbe essere approvato entro fine mese. Secondo quanto riportato nella bozza del Def, nel dl ...

Gli studenti sulla prof delle interrogazioni bendati in dad: “Transfobica, mi diceva: ‘Non sei un uomo’” Nuove accuse contro l’insegnante che avrebbe costretto una ragazzina di 15 anni a sostenere un’interrogazione a distanza bendata ...

