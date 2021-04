Un posto al sole, anticipazioni 16 aprile: un grande ostacolo (Di giovedì 15 aprile 2021) Alberto e Clara saranno ancora al centro della scena ad Un posto al sole, come evidenziano le anticipazioni di venerdì 16 aprile. I due si sono definitivamente lasciati dopo che la Curcio ha scoperto la relazione clandestina del compagno con Barbara Filangieri, la sua titolare di lavoro. Palladini, messo alle strette dalla giovane, le ha spiegato di aver accettato di assecondare le avance della donna solo per non rischiare di perdere il suo posto di lavoro dopo mesi di disoccupazione. Alberto ha sollecitato Clara ad avere pazienza promettendole che prima o poi avrebbe troncato quella tresca, ma alla fine la ragazza non è riuscita a tollerare la situazione e ha deciso di lasciare l'avvocato portando con sé il piccolo Federico, una decisione che ha provocato l'ira dell'uomo che ha addirittura a sua ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 15 aprile 2021) Alberto e Clara saranno ancora al centro della scena ad Unal, come evidenziano ledi venerdì 16. I due si sono definitivamente lasciati dopo che la Curcio ha scoperto la relazione clandestina del compagno con Barbara Filangieri, la sua titolare di lavoro. Palladini, messo alle strette dalla giovane, le ha spiegato di aver accettato di assecondare le avance della donna solo per non rischiare di perdere il suodi lavoro dopo mesi di disoccupazione. Alberto ha sollecitato Clara ad avere pazienza promettendole che prima o poi avrebbe troncato quella tresca, ma alla fine la ragazza non è riuscita a tollerare la situazione e ha deciso di lasciare l'avvocato portando con sé il piccolo Federico, una decisione che ha provocato l'ira dell'uomo che ha addirittura a sua ...

