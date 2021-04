Un passo dal cielo, chi è Jenny De Nucci: il sogno da bambina (Di giovedì 15 aprile 2021) Jenny De Nucci, giovanissima e bellissima, è un’attrice di grande talento: scopriamo chi è la giovane donna che ha iniziato la carriera con un reality. Scopriamo chi è Jenny De Nucci (Getty Images)Jenny De Nucci, con impegno e costanza, si sta affermando come un’attrice di grande talento: la ragazza, appena ventenne, ha conquistato il pubblico grazie al suo brio e alla sua simpatia. Negli ultimi anni è entrata a far parte di serie tv molto famose per la televisione italiana, dimostrando di essere perfettamente all’altezza dei ruoli. Questa sera, giovedì 15 aprile, su Rai 1, potremo vedere Jenny nella nota fiction Un passo dal cielo, arrivata alla sesta stagione. L’attrice sarà in compagnia di Daniele Liotti e Enrico ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 15 aprile 2021)De, giovanissima e bellissima, è un’attrice di grande talento: scopriamo chi è la giovane donna che ha iniziato la carriera con un reality. Scopriamo chi èDe(Getty Images)De, con impegno e costanza, si sta affermando come un’attrice di grande talento: la ragazza, appena ventenne, ha conquistato il pubblico grazie al suo brio e alla sua simpatia. Negli ultimi anni è entrata a far parte di serie tv molto famose per la televisione italiana, dimostrando di essere perfettamente all’altezza dei ruoli. Questa sera, giovedì 15 aprile, su Rai 1, potremo vederenella nota fiction Undal, arrivata alla sesta stagione. L’attrice sarà in compagnia di Daniele Liotti e Enrico ...

