Un passo dal cielo, anticipazioni terza puntata in onda su Rai1 (Di giovedì 15 aprile 2021) Un passo dal cielo 6, vede come protagonisti Daniele Liotti ed Enrico Ianniello, il terzo appuntamento andrà in onda su Rai1, Giovedì 15 Aprile alle ore 21.25. Un passo dal cielo 6, anticipazioni sulla terza puntata in onda su Rai1 (RaiPlay)Nella nuova caserma della Polizia a San Vito di Cadore, i due protagonisti continueranno a lottare contro la criminalità organizzata, nel frattempo dovranno essere i custodi dell'ambiente che li circonda. Tra i boschi, i laghi, e le vette delle Dolomiti si celano dei segreti e dei criminali da scovare. Nel primo episodio che andrà in onda, vedremo un giovane scalatore allievo di Crhristoph, che verrà accusato di ...

