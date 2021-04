Un passo dal cielo 6, stasera in tv la terza puntata: cast attori, trama e anticipazioni, episodi 15 aprile 2021 (Di giovedì 15 aprile 2021) Tutto pronto per il terzo appuntamento con la serie di Rai 1 Un passo dal cielo 6 – I guardiani, con Daniele Liotti ed Enrico Ianniello, nella nuova caserma della Polizia a San Vito di Cadore. Un passo dal cielo 6, stasera in tv: episodi giovedì 15 aprile 2021 Nel primo episodio, dal titolo La domesticazione dell’Uomo, un giovane scalatore allievo di Christoph viene accusato della morte della sua fidanzata. Dafne e Cristoph sono costretti ad affrontare i nodi del loro rapporto. Intanto, Francesco e Vincenzo dovranno farsi spazio lentamente nelle tensioni tra padre e figlia per scoprire la verità. Mentre Manuela sembra poter finalmente vivere il suo sogno, Vincenzo scopre un sorprendente capitolo della vita di Carolina di cui era ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 15 aprile 2021) Tutto pronto per il terzo appuntamento con la serie di Rai 1 Undal6 – I guardiani, con Daniele Liotti ed Enrico Ianniello, nella nuova caserma della Polizia a San Vito di Cadore. Undal6,in tv:giovedì 15Nel primoo, dal titolo La domesticazione dell’Uomo, un giovane scalatore allievo di Christoph viene accusato della morte della sua fidanzata. Dafne e Cristoph sono costretti ad affrontare i nodi del loro rapporto. Intanto, Francesco e Vincenzo dovranno farsi spazio lentamente nelle tensioni tra padre e figlia per scoprire la verità. Mentre Manuela sembra poter finalmente vivere il suo sogno, Vincenzo scopre un sorprendente capitolo della vita di Carolina di cui era ...

Advertising

g_brescia : Buone notizie dal comune di #Noicattaro, in provincia di #Bari! Complimenti al nostro Sindaco @RaimondoSin e tutta… - graziano_delrio : Ognuno di noi è stanco e desidera riprendere la vita normale e lavorare come prima. Ma la condizione è farlo in sic… - ItaliaViva : Mi auguro che il cambio di passo visto sui vaccini, si veda anche sull’economia a cominciare dal sostegno alle impr… - CorriereCitta : Un passo dal cielo 6, stasera in tv la terza puntata: cast attori, trama e anticipazioni, episodi 15 aprile 2021… - HILIADA : RT @azzurroneve: Sì. Lo siamo veramente. A un passo dal cielo.?? My Dolomiti ?? 14 aprile 2021 -