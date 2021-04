Un passo dal cielo 6: le anticipazioni della terza puntata (Di giovedì 15 aprile 2021) Cosa c'è dietro la scomparsa di una giovane rifugiata curda che vive tra le montagne di San Vito di Cadore? Il misterioso rapimento è al centro delle indagini della terza puntata di Un passo dal cielo 6-I guardiani, la serie di Rai1 con Daniele Liotti, Enrico Ianniello e Giusy Buscemi, che continua a macinare ottimi ascolti, sempre sopra i 5 milioni di spettatori. L'ex comandante della Forestale Francesco Neri e il commissario Vincenzo Nappi arriveranno a scoprire la verità? Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio, in onda giovedì 15 aprile. Un passo dal cielo 6, le anticipazioni della terza puntata Nella nuova caserma della Polizia a San Vito di Cadore, il commissario ... Leggi su panorama (Di giovedì 15 aprile 2021) Cosa c'è dietro la scomparsa di una giovane rifugiata curda che vive tra le montagne di San Vito di Cadore? Il misterioso rapimento è al centro delle indaginidi Undal6-I guardiani, la serie di Rai1 con Daniele Liotti, Enrico Ianniello e Giusy Buscemi, che continua a macinare ottimi ascolti, sempre sopra i 5 milioni di spettatori. L'ex comandanteForestale Francesco Neri e il commissario Vincenzo Nappi arriveranno a scoprire la verità? Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio, in onda giovedì 15 aprile. Undal6, leNella nuova casermaPolizia a San Vito di Cadore, il commissario ...

Advertising

g_brescia : Buone notizie dal comune di #Noicattaro, in provincia di #Bari! Complimenti al nostro Sindaco @RaimondoSin e tutta… - graziano_delrio : Ognuno di noi è stanco e desidera riprendere la vita normale e lavorare come prima. Ma la condizione è farlo in sic… - ItaliaViva : Mi auguro che il cambio di passo visto sui vaccini, si veda anche sull’economia a cominciare dal sostegno alle impr… - Th3Zer0 : RT @mattia_e_basta: Finalmente #Dana esce dal carcere. È un primo passo... #NoTav #DanaLibera #Resistenza - federicapaparo : Sono contrariata Passo le giornate, a momenti, a fare post carini e coccolosi e non mi cagano di striscio. Arrivo… -

Ultime Notizie dalla rete : passo dal Covid - 19, Orlando sulle riaperture: "Non sparare date a caso" E' prevista per domani la riunione della cabina di regia convocata dal premier Mario Draghi in cui dovrà essere definita una road map per le riaperture. Un conto è ...cui "non bisogna fare il passo più ...

Covid, Fedriga: da Regioni ok linee guida aggiornate per riapertura ... le palestre, le piscine, le strutture termali, i cinema e gli spettacoli dal vivo."Su questo ... riteniamo infatti fondamentale che le istituzioni si muovano di pari passo con i cittadini, superando ...

Mercato libero energia, risparmi fino al 22% su bolletta di luce e gas. Cos'è e come fare Con l'aumento delle materie prime c'è un incremento anche delle bollette ma sfruttando le opportunità di mercato si può risparmiare ...

Rieti, carta Postepay clonata: due denunciati dalla polizia RIETI - Gli Agenti del Posto di Polizia di Passo Corese hanno denunciato in stato di libertà il cittadino del Bangladesh B.M. del 1967 e M.L., del 1979, residente a Lecce, ...

E' prevista per domani la riunione della cabina di regia convocatapremier Mario Draghi in cui dovrà essere definita una road map per le riaperture. Un conto è ...cui "non bisogna fare ilpiù ...... le palestre, le piscine, le strutture termali, i cinema e gli spettacolivivo."Su questo ... riteniamo infatti fondamentale che le istituzioni si muovano di paricon i cittadini, superando ...Con l'aumento delle materie prime c'è un incremento anche delle bollette ma sfruttando le opportunità di mercato si può risparmiare ...RIETI - Gli Agenti del Posto di Polizia di Passo Corese hanno denunciato in stato di libertà il cittadino del Bangladesh B.M. del 1967 e M.L., del 1979, residente a Lecce, ...