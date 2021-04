Un Passo dal Cielo 6, la terza puntata (Di giovedì 15 aprile 2021) Il 15 aprile 2021, su Raiuno, va in onda la terza puntata di Un Passo dal Cielo 6, la fiction ambientata sulle Dolomiti bellunesi con Daniele Liotti nei panni del protagonista, Francesco Neri, ora in aspettativa dalla Forestale ma pronto ad aiutare il suo amico Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello), ora Commissario a San Vito di Cadore. La serie tv vede nel cast anche Gianmarco Pozzoli (Huber), Giusy Buscemi (Manuela), Aurora Ruffino (Dafne), Carlo Cecchi (Christoph), Luca Chikovani (Enrico), Serena Iansiti (Carolina) ed Anna Dalton (Elda). “Il Leone della montagna” Una rifugiata curda incinta scompare nel nulla. Una storia d’amore tra pastori osteggiata dalle rispettive famiglie fa da sfondo a un rapimento a scopo di riscatto o forse di vendetta per una guerra lontana. Mentre Vincenzo e Francesco indagano sulla vicenda, ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 15 aprile 2021) Il 15 aprile 2021, su Raiuno, va in onda ladi Undal6, la fiction ambientata sulle Dolomiti bellunesi con Daniele Liotti nei panni del protagonista, Francesco Neri, ora in aspettativa dalla Forestale ma pronto ad aiutare il suo amico Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello), ora Commissario a San Vito di Cadore. La serie tv vede nel cast anche Gianmarco Pozzoli (Huber), Giusy Buscemi (Manuela), Aurora Ruffino (Dafne), Carlo Cecchi (Christoph), Luca Chikovani (Enrico), Serena Iansiti (Carolina) ed Anna Dalton (Elda). “Il Leone della montagna” Una rifugiata curda incinta scompare nel nulla. Una storia d’amore tra pastori osteggiata dalle rispettive famiglie fa da sfondo a un rapimento a scopo di riscatto o forse di vendetta per una guerra lontana. Mentre Vincenzo e Francesco indagano sulla vicenda, ...

