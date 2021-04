Un passo dal cielo 6 I Guardiani terza puntata: trama 15 aprile 2021 (Di giovedì 15 aprile 2021) UN passo DAL cielo 6 I Guardiani SECONDA puntata. Stasera in tv giovedì 1 aprile 2021 torna su Rai 1 la fiction con Daniele Liotti e Enrico Ianniello con la inedita sesta stagione. Ecco di seguito il cast completo, trama e anticipazioni sulla nuova puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMINGUn passo dal cielo 6 I Guardiani – episodio 5 Il leone della montagna prima parte. Una rifugiata curda incinta scompare nel nulla. Una storia d’amore tra pastori osteggiata dalle rispettive famiglie fa da sfondo a un rapimento a scopo di riscatto, o forse di vendetta per una guerra lontana.Un passo dal cielo 6 I Guardiani – episodio 6 Il leone della montagna ... Leggi su cubemagazine (Di giovedì 15 aprile 2021) UNDAL6 ISECONDA. Stasera in tv giovedì 1torna su Rai 1 la fiction con Daniele Liotti e Enrico Ianniello con la inedita sesta stagione. Ecco di seguito il cast completo,e anticipazioni sulla nuova. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMINGUndal6 I– episodio 5 Il leone della montagna prima parte. Una rifugiata curda incinta scompare nel nulla. Una storia d’amore tra pastori osteggiata dalle rispettive famiglie fa da sfondo a un rapimento a scopo di riscatto, o forse di vendetta per una guerra lontana.Undal6 I– episodio 6 Il leone della montagna ...

