“Un passo dal cielo 6” anticipazioni: ecco cosa accadrà nella puntata del 22 aprile 2021 (Di giovedì 15 aprile 2021) Prosegue l’appuntamento con la serie Rai Un passo dal cielo-I guardiani, giunta alla sesta stagione e sempre seguita come la prima; vediamo nella prossima puntata in onda il 22 aprile cosa succederà ai protagonisti tra cui Daniele Liotti e Giusy Buscemi. La quarta puntata La quarta puntata dal titolo Tanatosi vedrà al centro il mistero di una donna ritrovata morta, una ingegnera mineraria, e questo porterà l’attenzione ancora sulla miniera, verso cui si concentreranno le indagini di Vincenzo e Francesco; ancora fianco a fianco i due si addentreranno negli interessi poco chiari che la miniera ha portato nella valle, scoprendo dunque che i delitti che stanno avvenendo oggi hanno radici lontane. Come se non bastasse anche la ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 15 aprile 2021) Prosegue l’appuntamento con la serie Rai Undal-I guardiani, giunta alla sesta stagione e sempre seguita come la prima; vediamoprossimain onda il 22succederà ai protagonisti tra cui Daniele Liotti e Giusy Buscemi. La quartaLa quartadal titolo Tanatosi vedrà al centro il mistero di una donna ritrovata morta, una ingegnera mineraria, e questo porterà l’attenzione ancora sulla miniera, verso cui si concentreranno le indagini di Vincenzo e Francesco; ancora fianco a fianco i due si addentreranno negli interessi poco chiari che la miniera ha portatovalle, scoprendo dunque che i delitti che stanno avvenendo oggi hanno radici lontane. Come se non bastasse anche la ...

Advertising

g_brescia : Buone notizie dal comune di #Noicattaro, in provincia di #Bari! Complimenti al nostro Sindaco @RaimondoSin e tutta… - graziano_delrio : Ognuno di noi è stanco e desidera riprendere la vita normale e lavorare come prima. Ma la condizione è farlo in sic… - ItaliaViva : Mi auguro che il cambio di passo visto sui vaccini, si veda anche sull’economia a cominciare dal sostegno alle impr… - mycroftpedia : ma sì sara guarda il finale della s4 di merlin nel primo giorno di ciclo cosa può andare storto del resto sei solta… - rev24_ : RT @masaccio_: Finalmente il cambio di passo: l'obiettivo di vaccinazioni giornaliere annunciato dal gen. Figliuolo è stato già ridotto da… -

Ultime Notizie dalla rete : passo dal La sfida del governo Draghi per il cambio di passo su Covid ed economia Il Consiglio dei ministri di ieri e la cabina di regia di oggi sono funzionali a quel cambio di passo che il premier vuole imprimere per mettere in sicurezza i cittadini dal virus cinese, restituirli ...

Roma - Ajax, le pagelle di CM: Calafiori e cuori. Dzeko torna Re Stasera Riccardo si presenta fuori dal tunnel già con maglietta e scarpini infilati. Gioca con ... Parte con due baci sulla trequarti ma si accorge presto che bisogna fare qualche passo indietro e ...

MotoGP 2021, GP del Portogallo a Portimao, Franco Morbidelli: "Da Yamaha risposte giuste e sensate" Dopo quanto accaduto in Qatar, sono state prese delle contromisure interessanti. Affronto questo GP con la consapevolezza che qui l’anno scorso siamo andati forte” ...

Giallorossi unica italiana in Europa: le semifinali saranno United-Roma e Arsenal-Villarreal I Red Devils passano agilmente con un 4-0 complessivo contro il Granada, passano facilmente anche i Gunners e gli spagnoli rispettivamente contro Slavia Praga e Dinamo Zagabria ...

Il Consiglio dei ministri di ieri e la cabina di regia di oggi sono funzionali a quel cambio diche il premier vuole imprimere per mettere in sicurezza i cittadinivirus cinese, restituirli ...Stasera Riccardo si presenta fuoritunnel già con maglietta e scarpini infilati. Gioca con ... Parte con due baci sulla trequarti ma si accorge presto che bisogna fare qualcheindietro e ...Dopo quanto accaduto in Qatar, sono state prese delle contromisure interessanti. Affronto questo GP con la consapevolezza che qui l’anno scorso siamo andati forte” ...I Red Devils passano agilmente con un 4-0 complessivo contro il Granada, passano facilmente anche i Gunners e gli spagnoli rispettivamente contro Slavia Praga e Dinamo Zagabria ...