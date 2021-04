Un nuovo studio suggerisce che le mandorle possono aiutare a rafforzare la resistenza della pelle ai raggi UVB (Di giovedì 15 aprile 2021) Conclusioni Uno spuntino quotidiano di mandorle (42 grammi) ha migliorato la resistenza ai raggi UVB nelle giovani donne asiatiche che hanno consumato mandorle per 12 settimane. I risultati ... Leggi su comunicati-stampa (Di giovedì 15 aprile 2021) Conclusioni Uno spuntino quotidiano di(42 grammi) ha migliorato laaiUVB nelle giovani donne asiatiche che hanno consumatoper 12 settimane. I risultati ...

Advertising

emmecola : La #variantebrasiliana P.1 è presente nel 18% delle infezioni in centro Italia (dati @istsupsan 18 Marzo). Un nuovo… - SMSNEWSOFFICIAL : “Misentobene”, in uscita il 17 aprile il nuovo lavoro in studio del cantautore cagliaritano Raffaele Pillai - annak65649009 : RT @Blowjoint: 'In Vitro Evaluation of the Activity of Terpenes and Cannabidiol against Human Coronavirus E229': un nuovo studio rileva l'e… - gothp1 : RT @Blowjoint: 'In Vitro Evaluation of the Activity of Terpenes and Cannabidiol against Human Coronavirus E229': un nuovo studio rileva l'e… - trupinebi02 : RT @Blowjoint: 'In Vitro Evaluation of the Activity of Terpenes and Cannabidiol against Human Coronavirus E229': un nuovo studio rileva l'e… -