Umbria | individuati quattro “furbetti del vaccino” | “Fanno tutt’altra attività rispetto a quella dichiarata per farsi vaccinare”

(Di giovedì 15 aprile 2021) Avrebbero dichiarato di svolgereche facevano realmente percontro il Covid pur non avendone diritto. I carabinieri del Nas di Perugia hanno individuato inpresunti “del“, ora deferiti in stato di libertà per avere dato false indicazioni sulle proprie professioni al personale addetto presso i centri di somministrazione. I fatti si riferiscono alle vaccinazioni di domenica 21 marzo scorso presso gli hub vaccinali dei due capoluoghi di provincia e sono stati accertati nell’ambito di due indagini coordinate dalle procure di Perugia e Terni. Domenica 21 marzo scorso infatti – riferiscono gli investigatori – presso gli hub vaccinali di ...

fattoquotidiano : Umbria, individuati quattro “furbetti del vaccino”: “Fanno tutt’altra attività rispetto a quella dichiarata per far… - giornaleradiofm : Nas Perugia scopre quattro 'furbetti' del vaccino Covid: (ANSA) - PERUGIA, 15 APR - Altri quattro presunti 'furbett… -

Altri quattro presunti 'furbetti del vaccino' anti Covidindai carabinieri del Nas di Perugia. In particolare i militari del nucleo umbro - nell'ambito di due specifiche attività di indagine coordinate dalle procure della Repubblica di ...... Puglia, Sardegna e Marche Venti ricoverati in meno per Covid nelle ultime 24 ore in, dove ... Nelle ultime 24 ore, nelle Marche sono stati415 nuovi casi di Covid - 19, il 15,4% ...Quattro presunti 'furbetti del vaccino' anti Covid individuati in Umbria dai carabinieri del Nas di Perugia. In particolare i militari del nucleo umbro - nell'ambito di due specifiche attività di inda ...Altri quattro presunti 'furbetti del vaccino' anti Covid individuati in Umbria dai carabinieri del Nas di Perugia. (ANSA) ...