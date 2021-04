Umbria Film Festival: aperto il bando Amarcorti (Di giovedì 15 aprile 2021) Al via Amarcorti, il bando per corti dell’Umbria Film Festival: la 25a edizione in programma a Montone (Perugia) dal 7 all’11 luglio 2021 Per i suoi 25 anni di attività, l’Umbria Film Festival che si terrà, dal 7 all’11 luglio 2021, come di consueto, nel borgo medievale di Montone (Perugia), lancia la prima edizione di ‘Amarcorti‘, sezione competitiva dedicata ai cortometraggi… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 15 aprile 2021) Al via, ilper corti dell’: la 25a edizione in programma a Montone (Perugia) dal 7 all’11 luglio 2021 Per i suoi 25 anni di attività, l’che si terrà, dal 7 all’11 luglio 2021, come di consueto, nel borgo medievale di Montone (Perugia), lancia la prima edizione di ‘‘, sezione competitiva dedicata ai cortometraggi… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Umbria Film Pupi Avati a Bevagna studia gli ambienti per un film su Dante Il regista è in cerca di alcune location medievali per ambientare al meglio il film su Dante Alighieri e potrà trovare in Bevagna degli ambienti medievali ancora intatti, sia per quanto riguarda gli ...

Pupi Avati a Bevagna per location prossimo film su Dante Pupi Avati ha fatto visita a Bevagna, in Umbria, per studiare le ambientazioni per il suo prossimo film su Dante Alighieri. La visita è stata guidata dalla sindaca Annarita Falsacappa, che ha condotto Pupi Avati e il suo staff in alcuni dei ...

Al via il bando per corti 'AMARCORTI' dell'UMBRIA FILM FESTIVAL Paolo Gianlorenzo Pupi Avati al lavoro per il film su Dante: il regista a Bevagna in cerca di location Il regista si è recato nella cittadina umbra, dove insieme al suo staff ha visitato i luoghi più caratteristici dove ambientare il film ...

Film su Dante, Pupi Avati a Bevagna per studiare possibili ambienti e spazi: Gaite osservate speciali di D.N.Pupi Avati a Bevagna per studiare le ambientazioni per il suo prossimo film su Dante Alighieri. Nella giornata di martedì 13 aprile il noto regista ha fatto visita al borgo umbro in vista dell' ...

