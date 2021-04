Ultimi Sondaggi politici elettorali | fiducia in Draghi | cresce il PD | giù la Lega

(Di giovedì 15 aprile 2021) Non sono molti gli spostamenti nelle intenzioni di voto presenti negli. Ciò è dovuto a tre elementi: 1) Il varo del governoche vede la partecipazione e la corresponsabilità di quasi tutti i partiti 2) l’immagine super partes (per ora) del presidente del Consiglio 3) la necessità di provvedere rapidamente all’emergenza sanitaria, ciò che mette in secondo piano altre tematiche più divisive.dati 15 aprile:ine Mattarella Sul piano programmatico, aldilà del dibattito tra riapertura e chiusure, è passato in secondo piano, sia, anche nella competizione tra i leader. Questa situazione permette alla maggior parte delle forze politiche ...

Glidanno Albertini in vantaggio di un punto in un testa a testa con Mister Expo, che dopo un lungo tentennamento ha sciolto le riserve il 7 dicembre. Sfumato un possibile incarico a ...Liberazione? "Abbruttimento"? Truccarsi meno, o non del tutto, secondo diversiè stato un ... d'altronde, è serrato: mai come in questimesi ci si è viste di rimando dagli specchi di ...Fratelli d’Italia cresce a ritmo impressionante a livello nazionale attestandosi ormai in maniera stabile al diciotto per cento, secondo molti autorevoli sondaggi, ed a livello locale il trend è assol ...È il momento del sondaggio politico nella puntata di Agorà di giovedì 15 aprile, il talk di approfondimento mattutino condotto ...