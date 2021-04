Ultime Notizie Roma del 15-04-2021 ore 14:10 (Di giovedì 15 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione coronavirus pressing delle regioni sulle riaperture progressive subito a ristorante bar vertice con il governo sul tavolo le proposte dei presidenti di regione che spingono a riaperture progressive e alla revisione dei parametri per i colori indicazioni anche per palestre teatri e cinema Giorgetti dalla prossima settimana pensare alle riaperto governo Orlando News 24 le riaperture vanno preparate non annunciate così si rischia di creare disorientamento Quando si arriva a un punto di equilibrio questo l’ha difeso Per dare un messaggio chiaro ai cittadini ha detto il ministro del lavoro e delle politiche sociali ho ricevuto una chiamata dal premier draghi che mi ha comunicato l’arrivo per l’Europa In questo trimestre di 50 ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 15 aprile 2021)dailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione coronavirus pressing delle regioni sulle riaperture progressive subito a ristorante bar vertice con il governo sul tavolo le proposte dei presidenti di regione che spingono a riaperture progressive e alla revisione dei parametri per i colori indicazioni anche per palestre teatri e cinema Giorgetti dalla prossima settimana pensare alle riaperto governo Orlando News 24 le riaperture vanno preparate non annunciate così si rischia di creare disorientamento Quando si arriva a un punto di equilibrio questo l’ha difeso Per dare un messaggio chiaro ai cittadini ha detto il ministro del lavoro e delle politiche sociali ho ricevuto una chiamata dal premier draghi che mi ha comunicato l’arrivo per l’Europa In questo trimestre di 50 ...

