Ultimatum UdC al centrodestra | “Tedesco subito o andiamo per conto nostro”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Indicarel’appoggio dela Michele. Se ciò non dovesse verificarsi, l’UdC senza alcun altro indugio si dichiarerà sciolta da qualsiasi vincolo di coalizione e quindi libera di poter assumere in autonomia qualsiasi decisione politica e le scelte che meglio ritiene nell’interesse esclusivo della città”.del commissario cittadino Aniello Salzano alle forze politiche (superstiti) della coalozione. Salzano ricostruisce: “dopo l’incontro dei Coordinatori provinciali deldi lunedì l’UdC, per bocca di Mario Polichetti, ha fatto sapere che non si può continuare nella tattica del rinvio e nel gioco a rimpiattino. Che occorre invece, senza ulteriore perdita di tempo, dichiarare la piena ed ...