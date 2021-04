Uffizi, musica davanti alla Venere con Emanuele Aloia (Di giovedì 15 aprile 2021) In occasione della Giornata Mondiale dell'Arte , che ricorre ogni 15 aprile, il cantautore 22enne Emanuele Aloia ha eseguito simbolicamente una sua canzone alla Galleria degli Uffizi, Romeo e ... Leggi su lanazione (Di giovedì 15 aprile 2021) In occasione della Giornata Mondiale dell'Arte , che ricorre ogni 15 aprile, il cantautore 22enneha eseguito simbolicamente una sua canzoneGalleria degli, Romeo e ...

Advertising

RadioLatteMiele : La Giornata Mondiale dell'Arte non poteva che essere festeggiata così ?? #emanuelealoia #nuovoalbum… - annalisaricardi : RT @Marco_Coso: La musica utilizzata durante l'introduzione degli #Uffizi era la Serenata per archi in Mi maggiore op.22 di Antonin Dvorak… - Marco_Coso : La musica utilizzata durante l'introduzione degli #Uffizi era la Serenata per archi in Mi maggiore op.22 di Antonin… -

Ultime Notizie dalla rete : Uffizi musica Uffizi, musica davanti alla Venere con Emanuele Aloia ...del museo sono stati trasmessi in doppia diretta sui canali TikTok delle Gallerie degli Uffizi e di ... "È importante valorizzare l'arte visiva, ma non solo, le arti sono tante, anche la musica - ha ...

EMANUELE ALOIA: 'Sindrome di Stendhal' fonde musica, arte e letteratura ...del museo sono stati trasmessi in doppia diretta sui canali TikTok delle Gallerie degli Uffizi e di ... Sul legame artistico con la sua città, Torino: Sulla passione per l'arte e la musica: Sul suo ...

Uffizi, su TikTok il concerto live di Aloia davanti alla Venere di Botticelli Performance e dialogo tra il giovane cantautore e il direttore del museo Eike Schmidt per la Giornata mondiale dell'Arte ...

Uffizi, musica davanti alla Venere con Emanuele Aloia In occasione della giornata dell'arte il cantautore 22enne ha cantato e suonato nella sala del Botticelli e su Tik Tok ha conversato col direttore della Galleria Eike Schmidt ...

...del museo sono stati trasmessi in doppia diretta sui canali TikTok delle Gallerie deglie di ... "È importante valorizzare l'arte visiva, ma non solo, le arti sono tante, anche la- ha ......del museo sono stati trasmessi in doppia diretta sui canali TikTok delle Gallerie deglie di ... Sul legame artistico con la sua città, Torino: Sulla passione per l'arte e la: Sul suo ...Performance e dialogo tra il giovane cantautore e il direttore del museo Eike Schmidt per la Giornata mondiale dell'Arte ...In occasione della giornata dell'arte il cantautore 22enne ha cantato e suonato nella sala del Botticelli e su Tik Tok ha conversato col direttore della Galleria Eike Schmidt ...