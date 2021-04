UE | Breton | Il green pass sarà pronto il primo di giugno

Leggi su rainews

(Di giovedì 15 aprile 2021) "Dobbiamo agire rapidamente, in tempo per l'apertura delle frontiere e per l'estate" così da "rilanciare la stagione turistica", ha sottolineato il commissario Ue per il mercato interno, precisando che per l'introduzione delsono stati sbloccati nel complesso 50 milioni di euro