Tutti ci ricordiamo di Pierino, ma che fine ha fatto l'attore Alvaro Vitali? (Di giovedì 15 aprile 2021) Negli anni settanta era il re delle commedie sexy all'italiana, Alvaro Vitali è stato per anni un riferimento per tanti adolescenti alla scoperta delle "dolci tentazioni". Alvaro nasce il 3 febbraio 1950 a Roma, la sua passione per la recitazione è precoce, risale infatti alle scuole medie. Federico Fellini scopre il suo talento quando aveva meno di 20 anni, inserendolo nel suo Satyricon ma non solo, Vitali partecipa anche ai film I Clown, Roma e Amarcord. Nonostante la grande opportunità fornitagli dal regista, i suoi più grandi successi li ottiene in film decisamente meno pretenziosi. Alvaro Vitali, la carriera e l'amore per Stefania Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alvaro Vitali ...

Ultime Notizie dalla rete : Tutti ricordiamo Ring Light per streamer - I migliori di Aprile 2021 I Ring Light però non sono tutti uguali e, a seconda della tipologia di uso che ne farete, ne ... Vi ricordiamo inoltre che se state cercando delle luci classiche per lo streaming o veri kit fotografici ...

Roberto Benigni Leone d'oro alla carriera a Venezia 78/ 'Il cuore è colmo di gioia' Ricordiamo che a Venezia 77 il riconoscimento è stato assegnato a Tilda Swinton e alla regista ... si è imposto in tutti in virtù della sua esuberanza e irruenza, della generosità con cui si concede al ...

Robert Plant ricorda quando Elvis incontrò i Led Zeppelin: "Affittò un'intero piano di un hotel. Cantammo l'uno davanti all'altro" Uno dei ricordi più belli della carriera di Robert Plant, voce dei Led Zeppelin e icona del rock anni ’70 è stata l’incontro con il personaggio che più di tutti ha influenzato con la sua voce, il cari ...

Messaggio card. Bassetti per il Ramadan, in ricordo Abdel Qader "Auguro che questo tempo di Ramadan sia un tempo di rinnovamento spirituale, di preghiera, di riconciliazione e di pace per tutti i fedeli della comunità musulmana di Perugia, affinché possano rinnova ...

