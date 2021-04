Turismo: importante riconoscimento per Triora, il borgo delle streghe (Di giovedì 15 aprile 2021) Triora, già tra i Borghi più belli d’Italia e nota per i processi alla stregoneria, é stata inserita tra i “Villaggi degli Alpinisti” Triora – Foto pagina ufficiale Facebook Regione LiguriaIMPERIA – “Triora fa ufficialmente parte del circuito dei ‘Villaggi degli Alpinisti’ diventando un ulteriore volano per il Turismo ligure” commenta l’assessore Gianni Berrino. “Come assessore al Turismo – continua Berrino – sono molto felice di questo prestigioso traguardo, che rappresenta un’opportunità sia per il borgo sia per tutta l’alta valle Argentina. Entrare a far parte di una rete così importante per l’entroterra e per la montagna, di cui fanno parte solo le poche località montane che ne rispecchiano i requisiti, è sinonimo di un grande impegno”. “Una ulteriore testimonianza ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 15 aprile 2021), già tra i Borghi più belli d’Italia e nota per i processi alla stregoneria, é stata inserita tra i “Villaggi degli Alpinisti”– Foto pagina ufficiale Facebook Regione LiguriaIMPERIA – “fa ufficialmente parte del circuito dei ‘Villaggi degli Alpinisti’ diventando un ulteriore volano per illigure” commenta l’assessore Gianni Berrino. “Come assessore al– continua Berrino – sono molto felice di questo prestigioso traguardo, che rappresenta un’opportunità sia per ilsia per tutta l’alta valle Argentina. Entrare a far parte di una rete cosìper l’entroterra e per la montagna, di cui fanno parte solo le poche località montane che ne rispecchiano i requisiti, è sinonimo di un grande impegno”. “Una ulteriore testimonianza ...

Lopinionista : Turismo: importante riconoscimento per Triora, il borgo delle streghe - luigidp64 : Un appuntamento importante per lo sviluppo del territorio, turismo, sostenibilità ed economia.#aimeitalia #ambiente… - sabri1271 : @giuslit Hai ragione , io non sapevo tutti quei dati preccisi ma anche dietro ristoranti alberghi bar agriturismi o… - nobiletti : RT @garganolab2_0: Dove c'è volontà c'è sempre una soluzione @nobiletti l’importante è fare un #turismo intelligente ?? pensati per attrarr… - S_Emarti : @SilviaKin92 MMMMHHH sono veramente perplessa non so cosa rispondere, se da un lato è importante per il turismo, da… -

Ultime Notizie dalla rete : Turismo importante Progetti Marche - Lombardia, il presidente Acquaroli incontra l'assessore Magoni ...iniziative e strategie comuni da intraprendere per rilanciare settori cruciali come il turismo, la ... Altrettanto importante il rapporto con un hub internazionale di riferimento per collegarci con i ...

A piedi da Bologna a Faenza in sette giorni Uno strumento che è importante promuovere, anche attraverso i nostri strumenti di promozione, che ... "Il Parco della Vena dei gessi - spiega invece l'assessore al turismo Rossella Fabbri - è una grande ...

Turismo: importante riconoscimento per Triora, il borgo delle streghe Triora, già tra i Borghi più belli d'Italia e nota per i processi alla stregoneria, é stata inserita tra i “Villaggi degli Alpinisti” ...

Turismo Marche, Acquaroli: accordo con la Lombardia per la crescita delle nostre imprese Turismo Marche, il Presidente Acquaroli ha incontrato l'Assessore della Lombardia, Magoni per parlare di una possibile collaborazione tra le due regioni ...

...iniziative e strategie comuni da intraprendere per rilanciare settori cruciali come il, la ... Altrettantoil rapporto con un hub internazionale di riferimento per collegarci con i ...Uno strumento che èpromuovere, anche attraverso i nostri strumenti di promozione, che ... "Il Parco della Vena dei gessi - spiega invece l'assessore alRossella Fabbri - è una grande ...Triora, già tra i Borghi più belli d'Italia e nota per i processi alla stregoneria, é stata inserita tra i “Villaggi degli Alpinisti” ...Turismo Marche, il Presidente Acquaroli ha incontrato l'Assessore della Lombardia, Magoni per parlare di una possibile collaborazione tra le due regioni ...