Turismo, 6 sindaci Penisola sorrentina: "Vaccini per comparto" (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti"Abbiamo chiesto che ci sia, per tutte le categorie del comparto turistico, la possibilità di effettuare le vaccinazioni aziendali. Invitiamo quindi tutte le categorie del settore ad effettuare richiesta di un protocollo d'intesa con Asl e Regione così come già fatto da Federalberghi Penisola sorrentina". E' quanto fanno sapere i sindaci dei sei centri della Penisola sorrentina, da Massa Lubrense a Vico Equense, che ieri, insieme con i responsabili delle varie sigle sindacali della filiera del Turismo, e con il direttore generale dell'AsNA3 Gennaro Sosto, si sono riuniti nella sala consiliare del comune di Sorrento per fare il punto sulla crisi provocata dal Covid-19 in una delle zone turistiche più note anche a livello internazionale.

