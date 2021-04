Turchia | lo scrittore Ahmet Altan liberato dopo oltre quattro anni e mezzo di carcere

(Di giovedì 15 aprile 2021) È uscito dalpiù diessere stato accusato di aver diffuso “messaggi subliminali” a favore del tentato colpo di stato nel luglio 2016 contro Erdogan. Loe giornalistaè statograzie a una sentenza della Corte di Cassazione turca che ha ribaltato la sua precedente condanna. Nel 2018, alla fine di un processo che ha suscitato in tutto il mondo la preoccupazione e l’indignazione dei sostenitori della libertà di parola e di opinione, era stato condannato all’ergastolo, poi commutato in diecidi. Il tribunale d’appello ne aveva disposto la scarcerazione, ma la misura era poi stata ritirata per il ricorso ...

Ultime Notizie dalla rete : Turchia scrittore

Inoltre la CEDU aveva condannato laa risarcire locon 16.000 euro per i danni subiti. Questa sentenza è importante perché potrebbe rappresentare un possibile cambiamento di ...I suoi romanzi e saggi hanno venduto milioni di copie, e sono stati premiati ine all'estero.e assassino (2016, Edizioni E/O) è stato venduto in 7 paesi. La sua memoria difensiva è ...Le anticipazioni turche di DayDreamer dicono che Can farà una proposta di matrimonio a Sanem quando riacquisterà tutta la sua memoria ...Al giornalista e scrittore Ahmet Altan, l'autore di 'Non rivedrò più il mondo' (Solferino), tornato in libertà grazie a una sentenza della Corte di Cassazione turca che ha ribaltato la sua precedente ...