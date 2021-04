Turchia: Letta, 'Erdogan autocrate, Draghi ha forzato mano ma in politica si può' (Di giovedì 15 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 15 aprile 2021) su Notizie.it.

peterkama : ieri in turchia e' stato rilasciato uno scrittore dissidente, cose strane di quel paese ENRICO LETTA - Andy51462790 : @SIPARISipari Tecnicamente #Letta ha ragione. Piaccia o meno #Erdogan ha conquistato il potere con regolari elezion… - TV7Benevento : Turchia: Letta, 'Erdogan autocrate, Draghi ha forzato mano ma in politica si può'... - SaggioYogurt : Considerando che è stata l'#AltaCorte turca a ordinarne la scarcerazione, si puó dedurre che la Magistratura non se… - vittoriosechi2 : L'Italia sempre più isolata in Turchia, Egitto, nord Africa. La cittadinanza a Zaki, votata in senato, vuole aiutar… -

Ultime Notizie dalla rete : Turchia Letta Turchia: Letta, bentornato in libertà ad Ahmet Altan Roma, 15 apr 17:36 - Il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, afferma su Twitter: "Bentornato in libertà Ahmet Altan. A proposito di Turchia".

Turchia: Letta, 'Erdogan autocrate, Draghi ha forzato mano ma in politica si può' Roma, 15 apr.?(Adnkronos) - Recep Tayyip Erdogan "non è tecnicamente un dittatore perchè ha un Parlamento che lo ha eletto. E' un autocrate", il presidente del Consiglio, Mario Draghi, "ha forzato la ...

Lo schiaffo di Erdogan E’ un autentico schiaffo all’Italia ed al suo Presidente del Consiglio quello che ieri il Presidente turco, Erdogan, ha rifilato. Draghi, infatti, indossati i panni del difensore d’ufficio di Ursula V ...

