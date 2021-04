Tumori rari del sangue, ne sappiamo troppo poco. «Mielo-Spieghi» fa luce su sintomi e caratteristiche (Di giovedì 15 aprile 2021) Tumori del sangue, questi sconosciuti? Pare proprio di sì. E non soltanto perché le diagnosi delle patologie più rare risultano difficili e spesso avvengono per caso, ma anche perché l’informazione a oggi non si è rivelata sufficiente per sensibilizzare ampiamente sul tema, mettendone in luce sintomi e caratteristiche. Policitemia vera, trombocitemia essenziale, mielofibrosi sono tre tumori rari del sangue, dai nomi difficili e di cui la maggior parte delle persone non ha mai sentito parlare. Queste cosiddette neoplasie mieloproliferative croniche (MPN) sono caratterizzate da un’alterazione delle cellule staminali ematopoietiche, da cui derivano tutte le cellule del sangue. Alla base di queste neoplasie vi sono dei difetti genetici non ereditari, tra cui uno dei più frequenti è la mutazione del gene JAK2. La conoscenza delle basi genetiche delle MPN ha pemesso lo sviluppo di molecole in grado inibire in modo mirato l’azione dei geni responsabili della malattia, aprendo la strada a un nuovo approccio di trattamento fondato sulla diagnostica molecolare. Leggi su vanityfair (Di giovedì 15 aprile 2021) Tumori del sangue, questi sconosciuti? Pare proprio di sì. E non soltanto perché le diagnosi delle patologie più rare risultano difficili e spesso avvengono per caso, ma anche perché l’informazione a oggi non si è rivelata sufficiente per sensibilizzare ampiamente sul tema, mettendone in luce sintomi e caratteristiche. Policitemia vera, trombocitemia essenziale, mielofibrosi sono tre tumori rari del sangue, dai nomi difficili e di cui la maggior parte delle persone non ha mai sentito parlare. Queste cosiddette neoplasie mieloproliferative croniche (MPN) sono caratterizzate da un’alterazione delle cellule staminali ematopoietiche, da cui derivano tutte le cellule del sangue. Alla base di queste neoplasie vi sono dei difetti genetici non ereditari, tra cui uno dei più frequenti è la mutazione del gene JAK2. La conoscenza delle basi genetiche delle MPN ha pemesso lo sviluppo di molecole in grado inibire in modo mirato l’azione dei geni responsabili della malattia, aprendo la strada a un nuovo approccio di trattamento fondato sulla diagnostica molecolare.

