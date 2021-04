Truffe anche durante le vaccinazioni | stanati finti disabili

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Hanno tentato di farsi vaccinare senza averne diritto dopo essersi registrati dichiarandosi fragili o. Succede a Napoli, al centro vaccinale della Mostra d’Oltremare, dove è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per riportare la calma. I carabinieri hanno dovuto riportare la serenità nelle persone che erano in fila fin dalla mattina e per diverse ore. Alcune centinaia di cittadini che sono stati convocati questo pomeriggio dopo essersi registrati alla piattaforma Sintonia come vulnerabili/alcuni dei quali hanno preteso di essere vaccinati pur rifiutandosi di sottoscrivere il modulo di autocertificazione con il quale si attesta di essere in possesso dei requisiti per rientrare nella categoria. Modulo che deve essere necessariamente compilato nel momento dell’accettazione al centro ...