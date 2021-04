Trombosi e vaccino: quali sono i sintomi che possono allarmarci? (Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo AstraZeneca, anche per Johnson & Johnson si sono registrati casi di Trombosi: ecco i sintomi da tenere sotto controllo per evitare casi di Trombosi dopo il vaccino. Il vaccino contro il Covid porta a casi di Trombosi? Dopo la questione e le polemiche riguardanti Vaxzevria, il vaccino di AstraZeneca, il problema si è riproposto con Johnson & Johnson. Il monodose prodotto da Janssen è stato temporaneamente bloccato in America e nella sua distribuzione europea. Per ora i numeri sono comunque bassi: per quanto riguarda AstraZeneca si sono contati un’ottantina di casi di Trombosi, per J&J meno di dieci. Eppure la preoccupazione è altissima, e sono in molti a ... Leggi su donnaglamour (Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo AstraZeneca, anche per Johnson & Johnson siregistrati casi di: ecco ida tenere sotto controllo per evitare casi didopo il. Ilcontro il Covid porta a casi di? Dopo la questione e le polemiche riguardanti Vaxzevria, ildi AstraZeneca, il problema si è riproposto con Johnson & Johnson. Il monodose prodotto da Janssen è stato temporaneamente bloccato in America e nella sua distribuzione europea. Per ora i numericomunque bassi: per quanto riguarda AstraZeneca sicontati un’ottantina di casi di, per J&J meno di dieci. Eppure la preoccupazione è altissima, ein molti a ...

Ultime Notizie dalla rete : Trombosi vaccino Vaccini, le autorità americane rinviano la decisione su Johnson & Johnson ... identificati in sei dei 7,5 milioni di persone che hanno ricevuto il vaccino dell'azienda americana. Delle sei pazienti in cui è stata riscontrata la rara forma di trombosi, una è morta a marzo e un'...

Germania, +30mila contagi in 24 ore: «Terapie intensive al collasso». Sì al vaccino J&J «ma con cautela» Tornano ad aumentare i contagi e i morti in Germania. E il balzo in avanti dei contagi fatto registrare nelle ultime 24 ore è il più elevato da inizio gennaio: 29.426 unità.

Si chiama “VITT”, la sindrome da trombosi rare dopo il vaccino. Quali sono le possibili cause? Lo studio "Una sindrome nuova, mediata da auto-anticorpi, molto diversa dalle classiche trombosi venose profonde che hanno altre cause". La descrivono così 12 esperte, le 'Scienziate per la società', che in un ...

