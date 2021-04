Trombosi | come prevenire il “tappo” che blocca la circolazione

Leggi su dilei

(Di giovedì 15 aprile 2021) Se ne parla tanto, in questi giorni, di. Ma è una condizione cui bisognerebbe pensare tutto l’anno, soprattutto in chiave di prevenzione perché giocare d’anticipo dipende da noi. E l’informazione è alla base della sfida ai coaguli che possonore vene e arterie, creando veri e propri sconquassi capaci di portare a infarto, ictus, embolia polmonare, problemi alladelle gambe e altro. Lo ricorda ALT (Associazione per la Lotta allae alle malattie cardiovascolari) Onlus, in vista della Giornata Nazionale dedicata a questa condizione per sensibilizzare su questa condizione del 21 aprile. E lo fa attraverso le vicende di chi ha avuto questo problema, che può comparire anche nei giovani. L’obiettivo è conoscere, perché nessuno possa dire un giorno “io non lo sapevo!” Giocare d’anticipo è ...