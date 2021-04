Trento | la vicenda infinita del nuovo polo ospedaliero | dopo 10 anni di ricorsi | il Consiglio di Stato mette forse la parola fine

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 aprile 2021) L’ennesimo ribaltone, da parte della giustizia amministrativa, riin gioco un appalto da 1,6 milioni di euro in regime di project financing per ildi. Storia davvero senza conclusione, se si pensa che il primo bando di gara, per individuare il promotore dell’opera, risale al 2011. Dieci, l’ultima decisione viene messa nero su bianco daldiche torna ad affidare la realizzazione e gestione al gruppo Guerrato di Rovigo, rovesciando la precedente decisione del Tar che aveva premiato il gruppo Pizzarotti di Parma. Ma non è detta l’ultima, perché adesso i veneti attendono l’esito di un altro giudizio del Tar, previsto pergiugno, con ...