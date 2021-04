Treno per Orio: “Perché farlo passare da Bergamo? Si faccia una linea da Milano all’aeroporto” (Di giovedì 15 aprile 2021) “Considerando che per chi ha il potere di decidere sembra indispensabile questo collegamento dell’aeroporto con Milano ( visto che il resto del territOrio non ne ha alcuna utilità), Perché non facciamo davvero un collegamento diretto tra Milano e l’aeroporto, senza passare per la stazione di Bergamo?” É questa l’ardita proposta del professore bergamasco Claudio Cremaschi, pubblicata sul suo profilo Facebook, riguardo al collegamento ferroviario da Bergamo all’aeroporto di Orio al Serio. Il progetto di Rete Ferroviarie Italiane nel momento della sua presentazione ufficiale negli ultimi mesi del 2020, ha da subito scosso l’opinione pubblica. Dall’amministrazione comunale che ha inviato un documento ad RFI con la proposta ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 15 aprile 2021) “Considerando che per chi ha il potere di decidere sembra indispensabile questo collegamento dell’aeroporto con( visto che il resto del territnon ne ha alcuna utilità),nonmo davvero un collegamento diretto trae l’aeroporto, senzaper la stazione di?” É questa l’ardita proposta del professore bergamasco Claudio Cremaschi, pubblicata sul suo profilo Facebook, riguardo al collegamento ferroviario dadial Serio. Il progetto di Rete Ferroviarie Italiane nel momento della sua presentazione ufficiale negli ultimi mesi del 2020, ha da subito scosso l’opinione pubblica. Dall’amministrazione comunale che ha inviato un documento ad RFI con la proposta ...

Ultime Notizie dalla rete : Treno per Brindisi sbanca Pesaro e resta capolista. Milano passa a Sassari ...a Sassari mette fine alla serie negativa e trascinata da Leday e Shields rimane agganciata al treno ... è ancora Shields questa volta con Leday a firmare il break del +13, anche se il merito passa per ...

Sostenibilità, viaggia in treno 50% export Ue di Conserve Italia La metà dei pomodori, dei legumi e dei succhi che Conserve Italia ha spedito nel corso del 2020 in Europa ha viaggiato via treno: la percentuale di prodotti per l'export movimentati con trasporto intermodale dal gruppo cooperativo dei marchi Cirio, Valfrutta, Yoga, Derby Blue e Jolly Colombani ha infatti raggiunto quota ...

Covid, da domani in Stazione Centrale parte lo screening della Croce Rossa: tampone rapido gratuito Da domani, tamponi rapidi gratuiti per tutti in Stazione Centrale. E partono i primi Frecciarossa Covid-free. Così la Croce Rossa è in prima linea per combattere il ...

Sul treno di Goffredo Bettini Da dietro le quinte Goffredo Bettini ha vissuto attivamente gli alti e bassi del Pd. Ha guidato la campagna elettorale di Francesco Rutelli che da sindaco di Roma lo chiamò come assessore e poi lo app ...

