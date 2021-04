Trash Italiano | tutti gli account chiusi e disattivato il sito | cosa succede?

(Di giovedì 15 aprile 2021) E’ mistero intorno alla chiusura diglidella nota pagina. Dal profilo Instagram alè successo Come la stessa Selvaggia Lucarelli ha commentato sul… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Advertising

JusKeepBreatin : Anche il sito di Trash Italiano è andato - LorisLombardi_ : Perché Trash Italiano sì ed Er Faina che continua a vomitare merda difendendo il razzismo di Striscia la Notizia è ancora lì? - peppe844 : RT @perchetendenza: 'Trash Italiano': Perché i suoi profili Twitter e Instagram sono stati disattivati - tommydiner : RT @Marcoaddirlo: Trash Italiano che vuole creare Hype Ma si ritrova tutta la popolazione che festeggia la sua chiusura #trashitaliano ht… - slave4kimline : Trash italiano per un anno: dov'è Bugo? Bugo ora: dov'è Trash Italiano? -

Ultime Notizie dalla rete : Trash Italiano

... la nostra paura è risultare, non è che un bacio in pubblico debba esserlo per forza, però ci ... I Coma_Cose hanno portato una bella ventata di novità e freschezza nel panorama. Ne ...Sarà davvero così? L'argentina ha realmente paura delle possibili tentazioni all'Isola?GIF fromGIFsE’ mistero intorno alla chiusura di tutti gli account della nota pagina Trash Italiano. Dal profilo Instagram al sito, cosa è successo Come la stessa Selvaggia Lucarelli ha commentato sul suo profilo ...Trash Italiano, la nota pagina che raccoglie il meglio e il peggio della televisione non è più raggiungibile. Motivi sconosciuti ...