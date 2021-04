Trash Italiano chiuso? Tutti gli account sono irraggiungibili (Di giovedì 15 aprile 2021) Da alcune ore Tutti gli account di Trash Italiano sono disattivati. La pagina Twitter, Instagram, Facebook mostrano l’avviso di link non funzionante o pagina rimossa. Stessa sorte anche per il sito TrashItaliano.it, dove in una home page vuota compare la scritta “Il sito è temporaneamente non disponibile”. Come era prevedibile, sui social la notizia è diventata virale nel giro di pochi minuti. sono in tanti quelli che gioiscono, altri invece non capiscono i motivi di così tanto astio. Un ulteriore spunto alla discussione lo ha regalato Selvaggia Lucarelli con un post su Twitter: “Tutti gli account di Trash Italiano chiusi improvvisamente. Girano le voci più disparate, da “è uno ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 15 aprile 2021) Da alcune oreglididisattivati. La pagina Twitter, Instagram, Facebook mostrano l’avviso di link non funzionante o pagina rimossa. Stessa sorte anche per il sito.it, dove in una home page vuota compare la scritta “Il sito è temporaneamente non disponibile”. Come era prevedibile, sui social la notizia è diventata virale nel giro di pochi minuti.in tanti quelli che gioiscono, altri invece non capiscono i motivi di così tanto astio. Un ulteriore spunto alla discussione lo ha regalato Selvaggia Lucarelli con un post su Twitter: “glidichiusi improvvisamente. Girano le voci più disparate, da “è uno ...

Methamorphose30 : RT @Pepkins88: Trash Italiano sparito da ogni social buongiorno a tutti - LuniVale : RT @SamuelMontegra1: Ma questo scherzo di Trash Italiano, di chiudere tutti i profili social, non potrebbe durare per sempre? ?? - Methamorphose30 : RT @itsmarta7: Io che cerco di non gioire troppo per la chiusura momentanea di trash italiano - cole0e_ : RT @merthurlover: Raga ma la sentite anche voi tutta questa pace da quando Trash Italiano si è eclissato nel nulla? - Claudia08301771 : RT @SamuelMontegra1: Ma questo scherzo di Trash Italiano, di chiudere tutti i profili social, non potrebbe durare per sempre? ?? -

Trash Italiano, tutti gli account chiusi e disattivato il sito: cosa succede? E' mistero intorno alla chiusura di tutti gli account della nota pagina Trash Italiano. Dal profilo Instagram al sito, cosa è successo ...

Trash Italiano, chiusi i profili Instagram e Twitter Trash Italiano, la nota pagina che raccoglie il meglio e il peggio della televisione non è più raggiungibile. Motivi sconosciuti ...

